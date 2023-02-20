مصدر دبلوماسي: جلسة مجلس الأمن حول تفجير "السيل الشمالي" يوم الثلاثاء

ذكر مصدر في الأمم المتحدة لوكالة "نوفوستي" الروسية أن جلسة مجلس الأمن الدولي حول تفجير خطوط أنابيب "السيل الشمالي"، التي طلبتها روسيا، ستعقد يوم الثلاثاء.

وأشار المصدر إلى أن الجلسة ستعقد عند الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت نيويورك، يوم الثلاثاء.

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وكانت روسيا قد دعت لعقد جلسة لمجلس الأمن الدولي حول تفجير خطوط أنابيب الغاز "السيل الشمالي" في بحر البلطيق، في أعقاب نشر الصحفي الأمريكي سيمور هيرش مقالا، جاء فيه أن الولايات المتحدة تقف وراء التفجير الذي وقع في سبتمبر الماضي.

وكانت روسيا قد أعلنت أنها ستعد مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي حول حادث "السيل الشمالي"، وستطرحه على التصويت.

وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة نفت صحة المعلومات عن وقوفها وراء تفجير خط الأنابيب.

المصدر: نوفوستي