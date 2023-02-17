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روسيا تطرح على مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يتعلق بتفجير "السيل الشمالي"

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روسيا تطرح على مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يتعلق بتفجير
Legion-Media Lev Radin/Sipa USA
نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي
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أعلن نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أن روسيا طرحت على مجلس الأمن الدولي مشروع قرار حول تفجير خطوط أنابيب الغاز "السيل الشمالي" في بحر البلطيق.

وقال بوليانسكي في حديث لإذاعة WBAI الأمريكية، يوم الجمعة: "قبل عدة ساعات قدمنا مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي بشأن تشكيل لجنة تحقيق دولية للكشف عمن وراء العمل التخريبي في "السيل الشمالي".

وأضافت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة أن روسيا ستسعى لطرح المشروع على التصويت الأسبوع القادم.

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يذكر أن عدة انفجارات وقعت في خطوط أنابيب الغاز لمشروعي "السيل الشمالي" و"السيل الشمالي 2" لضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق، في سبتمبر الماضي. وأصابت الانفجارات 3 أنابيب للغاز من أصل 4.

وتشير المعطيات الأولية إلى عملية تفجير متعمد لخطوط أنابيب الغاز.

ونشر الصحفي الأمريكي سيمور هيرش مقالا، تحدث فيه عن وقوف الولايات المتحدة وراء التفجير، وتنفيذه على أيدي النرويجيين.

ورفضت الولايات المتحدة الاتهامات الموجهة إليها بشأن ضلوعها في التفجير.

المصدر: تاس

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