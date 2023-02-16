مجلس الدوما الروسي يدعو مجلس الأمن للتحقيق في تفجير "السيل الشمالي" ومعاقبة المسؤولين عنه

وافق مجلس الدوما الروسي، اليوم الخميس، بالإجماع على مشروع دعوة تحث مجلس الأمن الدولي على التحقيق في تفجير خطي أنابيب الغاز "السيل الشمالي" ومعاقبة من أمر وارتكب هذه الجريمة.

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وجاء في مشروع الدعوة الذي أعدته لجنة مجلس الدوما الروسي للشؤون الخارجية بطلب من رئيس المجلس فياتشيسلاف فولودين: "يدعو نواب مجلس الدوما الروسي مجلس الأمن الدولي إلى التحقيق في هذا العمل الإرهابي الدولي وتقديم تقييم قانوني لهذه العملية التخريبية الرهيبة ومعاقبة من أمر وارتكب هذه الجريمة التي عرضت أمن أوراسيا للخطر".

ولفتت الوثيقة الانتباه إلى المعلومات التي نشرها الصحفي الأمريكي سيمور هيرش بشأن "واقع تنفيذ هذا الهجوم الإجرامي على 3 خطوط لأنابيب الغاز "السيل الشمالي" و"السيل الشمالي-2" في بحر البلطيق من قبل العسكريين الأمريكيين والمتعاونين معهم في النرويج".

وأشارت إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن التي أصدرت الأمر غير القانوني بهذا الشأن، تتحمل المسؤولية الكاملة عن إلحاق الضرر بمليارات الدولارات بأصحاب البنية التحتية للطاقة في القارة الأوراسية" وكذلك عن التأثير الضار وطويل الأجل على اقتصاد وبيئة بلدان المنطقة.

وعبر النواب أيضا عن اعتقادهم أن هذه الجريمة الأمريكية "يجب أن تصبح سببا لإجراء تحقيق دولي دقيق ومعاقبة المسؤولين وتعويض الأضرار". كما اتهموا الساسة الأمريكيين باندلاع حرب العقوبات وإثارة النزاعات المسلحة والقيام بالأعمال الهادفة إلى "الإطاحة بالأنظمة غير المرغوب فيها في جميع أنحاء العالم".

المصدر: تاس