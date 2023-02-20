ضاحي خلفان لـRT: مرحب بكل روسي في الإمارات والجالية الروسية تبذل جهدا رفيع المستوى (فيديو)

علق نائب رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان على توجه عدد ضخم من الشركات الروسية نحو الإمارات وفتح فروع فيها بعد العقوبات الغربية على موسكو.

وفي لقاء خاص مع RT، قال الفريق ضاحي خلفان تعليقا على الارتياح الروسي في بيئة الإمارات: "الإمارات ترحب بالجميع، وروسيا ليست ببعيدة، تفصلها عن الإمارات مسافة 3 ساعات.. حتى أن التوقيت كما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في روسيا والإمارات واحد.. أي أن المسافر من روسيا إلى الإمارات لا يشعر بتغير الوقت".

وأضاف: "من تجربتي الطويلة في الأمن، الجالية الروسية من أحسن الجاليات.. ممتازون وعلى خلق كبير يعملون بجد ونشاط".

وعن دور الجالية الروسية في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في الإمارات، علق خلفان قائلا: "الجهد الذي يبذلونه كرجال أعمال أو حتى كمقيمين عاديين، جهد رفيع المستوى، ومرحب بكل روسي عندنا سواء كان غنيا أو بسيطا".

وحول معرض "آيدكس 2023" هذا العام، أوضح خلفان قائلا: "المعرض هذه السنة فيه عدد كبير جدا من المشاركين.. التنظيم رائع، وهناك مشاركات من العديد الشركات، وأعتقد أنه وسط الأوضاع المتردية في العالم، أن يحظى معرض دولي بهذه الكثافة من المشاركات، فهذا دليل على أن الإمارات ناجحة في استقطاب العارضين وفي فن صناعة المعارض".

المصدر: RT