4.5 مليار درهم إجمالي صفقات "آيدكس ونافدكس 2023" في اليوم الأول

شهد اليوم الأول من معرضي "آيدكس" و"نافدكس 2023" اللذين ينعقدان في الإمارات، إعلان مجلس التوازن الإماراتي، عن توقيع 11 صفقة بقيمة 4.5 مليار درهم إماراتي مع شركات محلية ودولية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بحضور ماجد أحمد الجابري، وزايد سعيد المريخي، المتحدثان الرسميان لمجلس التوازن، وسعيد المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال للفعاليات التابعة لمجموعة أدنيك.

وقال زايد المريخي، إن إجمالي الصفقات المحلية لليوم الأول لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023"، بلغت 6 صفقات بقيمة 2.3 مليار درهم، وشملت التعاقد مع شركة "هالكون" التابعة لمجموعة شركات "إيدج" لشراء نظامTHUNDER P3 بقيمة 2.14 مليار درهم، والتعاقد مع شركة "مابلن" للأنظمة والخدمات البحرية لتقديم خدمات الدعم الفني للسفن والزوارق بقيمة 78 مليون درهم، والتعاقد مع شركة "محمد عبدالرحمن البحر" لتقديم خدمات الدعم الفني لآليات "الكاتربلر" بقيمة 45 مليون درهم، والتعاقد مع شركة "أطلس" للاتصالات لشراء رادارات آلية نوع ‌‏ ‏SR HAWK‏ و ‏رادارات محمولة بقيمة 26 مليون درهم، والتعاقد مع شركة "رومكو" العالمية لشراء "الناسف الأفعواني" بقيمة 4 ملايين درهم، والتعاقد مع مؤسسة "الحمراء" التجارية لتوريد وصيانة معدات ‏التفتيش الأمني وأجهزة ‏الكشف والتعامل مع ‏المتفجرات بقيمة 8 ملايين درهم.

ومن جانبه قال ماجد الجابري، إن إجمالي الصفقات الدولية لليوم الأول لمعرضي "أيدكس ونافدكس 2023" بلغت 5 صفقات بقيمة 2.2 مليار درهم، شملت التعاقد مع شركةPT PAL INDONESIA لشراء سفينة متعددة المهام وبطول 163 متر بقيمة 1.5 مليار درهم، والتعاقد مع شركة "تاليس" الفرنسية لشراء رادارات الكشف من نوعGM403 بقيمة 421 مليون درهم، والتعاقد مع شركة ATK الأمريكية لشراء ذخائر بقيمة 202 ملايين درهم، والتعاقد مع شركة MBDA الفرنسية لتقديم خدمات الدعم الفني للصواريخ بقيمة 92 مليون درهم، والتعاقد مع شركة ROHDE & SCHWARZ الألمانية لتقديم خدمات الدعم الفني للأنظمة اللاسلكية بقيمة 3 ملايين درهم.

وذكر الرئيس التنفيذي لشركة "كابيتال" للفعاليات التابعة لمجموعة "أدنيك" سعيد المنصوري، إن نسخة المعرض هذا العام تعد النسخة الأكبر من معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023" ومعرض الدفاع البحري "نافدكس 2023"، وذلك منذ انطلاقة معرض أيدكس الأولى قبل ثلاثة عقود من الزمن في العام 1993، حيث ينظم هذا الحدث من قبل مجموعة "أدنيك" بالتعاون مع وزارة الدفاع في الدولة، خلال الفترة 20-24 فبراير 2023 في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض.

وأشار إلى أنه يشارك في نسخة هذا العام 65 دولة، بزيادة قدرها 10% عن الدورة السابقة، وتستقطب 41 جناحا وطنيا وبنسبة نمو قدرها 17%، مقارنة مع الدورة السابقة في العام 2021، مضيفا أن المعرضين استقطبا مشاركة ما يزيد عن 367 وفدا رسميا من مختلف دول العالم، حيث تشهد الدورة الحالية مشاركة 9 دول جديدة للمرة الأولى، وهي كل من: "أوزبكستان، ايرلندا، نيجيريا، مونتينيغرو، الكويت، ليتوانيا، بنغلاديش، كولومبيا بالإضافة إلى موناكو"، ومن المنتظر أن تستقطب نسخة هذا العام ما يزيد عن 130 ألف زائر من كبار الشخصيات وصناع القرار والمتخصصين من جميع أنحاء العالم.

ويعتبر مجلس التوازن، الجهة الحكومية المستقلة التي تعمل بشكل وثيق مع وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية في دولة الإمارات لتعزيز القيمة الشرائية عبر أنظمة مبتكرة لإدارة عمليات الاستحواذ والموازنة.

المصدر: RT