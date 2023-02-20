الدفاع الروسية: تحرير قرية باراسكوفيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تحرير قرية باراسكوفييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

جاء ذلك خلال التقرير اليومي لوزارة الدفاع الروسية حول سير العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا، حيث تابع تقرير الوزارة بأن القوات المسلحة الروسية قامت بتدمير مدافع هاوتزر من طراز "أكاسيا" و"كارفين" و3 من طراز "غياتسينت" في اتجاه خيرسون.

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وفي اتجاه كوبيانسك، ألحقت نيران المدفعية وتحركات وحدات المجموعة "الغربية" النشطة أضرارا بنقاط تمركز الأفراد والمعدات العسكرية في مناطق قرى نوفوسيلسكويه بجمهورية لوغانسك الشعبية وماسيوتوفكا وكراخمالنو في منطقة خاركوف، حيث تم تصفية مما يصل إلى 50 جنديا أوكرانيا ودبابة واحدة و3 سيارات في هذا الاتجاه خلال الـ 24 ساعة الماضية.

في اتجاه كراسنوليمان تمكنت مجموعة قوات "الوسط"، نتيجة للضربات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، من تصفية ما يصل إلى 100 عسكري أوكراني، وتدير مدرعتين ومدفعي هاوتزر من طراز D-30، إضافة إلى رادار مضاد للبطاريات من طراز AN/TPQ-37 أمريكي الصنع.

في اتجاه دونيتسك، وفي سياق العمليات الهجومية الناجحة، قام متطوعو مفارز الهجوم، بالتعاون مع وحدات القوات المحمولة جوا، وبدعم ناري من القوات الصاروخية ومدفعية مجموعة قوات "الجنوب"، من تحرير قرية باراسكوفيفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، وفقد العدو في هذا الاتجاه أكثر من 115 فردا عسكريا، وعربة قتال مشاة، و3 مدرعات قتالية، ومركبتين، وراجمتين من طراز "غراد"، ومدفع هاوتزر من طراز D-30، ومدفع مضاد للدبابات من طراز Rapira، إضافة إلى محطة رادار مضاد للبطاريات من طراز AN/TPQ-36 أمريكي الصنع.

في اتجاهي جنوب دونيتسك وزابوروجيه، تسبب الطيران الميداني والتكتيكي ومدفعية مجموعة "الشرق" من هزيمة وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق قرى أوغليدار ودوبروفوليه بجمهورية دونيتسك الشعبية، وغوليايبوليه ويوركوفكا بمنطقة زابوروجيه، حيث بلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه 60 عسكريا ودبابة ومدرعتين قتاليتين ومدفع هاوتزر من طراز D-20 ومدفعين من طراز D-30.

إضافة إلى ذلك تم تدمير 3 مستودعات ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق قرى مالينوفكا بمنطقة زابوروجيه وأوغليدار وفوديانويه بجمهورية دونيتسك الشعبية.

في اتجاه خيرسون تم تدمير مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز "أكاتسيا"، ومدفع "غياتسينت" ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا" و3 مدافع هاوتزر من طراز D-30، وتم استهداف مستودع ذخيرة تابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من خيرسون.

كذلك أصاب طيران الجيش والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية 98 وحدة مدفعية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مواقع إطلاق النار، إضافة إلى نقاط تمركز الأفراد والمعدات العسكرية في 124 منطقة.

وأسقطت القوات الجوية الفضائية الروسية طائرة مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-27" بالقرب من مدينة إيزيوم بمنطقة خاركوف.

كما اعترضت أنظمة الدفاع الجوي صاروخا واحدا من راجمات الصواريخ "هيمارس"، ودمرت 15 طائرة مسيرة.

إجمالا، ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا تم تدمير ما يلي:

386 طائرة

210 مروحية

3193 طائرة بدون طيار

405 منظومة صواريخ مضادة للطائرات

7945 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى

1031 راجمة صواريخ متعددة

4157 قطعة مدفعية ميدانية وقذائف هاون

8465 مركبات عسكرية خاصة

المصدر: RT