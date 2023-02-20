قال الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال لقائه مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في كييف، إن أوكرانيا ستتلقى دعما لميزانيتها بمليارات الدولارات.

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بايدن: أوكرانيا ستتلقى دعما لميزانيتها بمليارات الدولارات

بايدن: الاقتصاد الروسي الآن معزول ويعاني من مشاكل

بايدن: سيتم تخصيص مليارات لدعم ميزانية الحكومة

بايدن: حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة ستشمل مدافع الهاوتزر والقذائف وأنظمة صواريخ جافلين.

زيلينسكي: زيارة بايدن إلى كييف تعبير مهم للغاية عن الدعم للأوكرانيين