ثلاث طائرات استطلاع أمريكية تحلق فوق الحدود الأوكرانية البولندية "صور"

نشر موقع "فوينيي أوبوزريفاتل" الروسي، خرائط تظهر تحليق طائرات استطلاع أمريكية، على طول الحدود الأوكرانية البولندية.

وأوضح الموقع أن 3 طائرات استطلاع أمريكية، تحلق فوق مدينة لوبلين البولندية، مشيرا إلى احتمالية تأمينها للأجواء الأوكرانية البولندية، تأهبا لزيارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، المرتقبة إلى بولندا.

وأشار الموقع إلى أن إحدى هذه الطائرات، هي طائرة استطلاع إلكترونية من طراز RC-135W Rivet Joint، وأن الطائرتين الأخريين، طائرات استطلاع بعيدة المدى من طرز E-3B Sentry.

ووصل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى العاصمة الأوكرانية كييف في زيارة مفاجئة، اليوم الاثنين، مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لانطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، قبيل زيارته المقررة إلى بولندا يومي الثلاثاء والأربعاء.

وأفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، في وقت سابق، بأن بايدن سيلتقي خلال زيارته إلى وارسو، بالرئيس البولندي، اندي دودا، وقادة الجناح الشرقي لحلف الناتو، بهدف "تأكيد الدعم الأمريكي الثابت لأمن دول الحلف، والسيادة الأوكرانية".

كما أنه سلقي خطابا من بولندا عشية الذكرى السنوية لبدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

المصدر: RT