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بايدن إلى وارسو عشية ذكرى العملية الروسية الخاصة بهدف "احتواء روسيا"

أخبار العالم

بايدن إلى وارسو عشية ذكرى العملية الروسية الخاصة بهدف
Globallookpress
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن لقاء قادة الجناح الشرقي لحلف الناتو في إطار زيارته المرتقبة إلى العاصمة وارسو، بحسبما أعلنته المتحدثة الصحفية باسم البيت الأبيض كارين جان بيير.

وقالت في مؤتمر صحفي دوري اليوم الجمعة: "يتوجه الرئيس إلى وارسو مساء الاثنين، حيث سيلتقي بالرئيس البولندي (أندريه دودا) <..> وزعماء الجناح الشرقي لحلف الناتو، بهدف إعادة تأكيد الدعم الأمريكي الثابت لأمن الحلف".

وبحسب جان بيير، يعتزم الرئيس الأمريكي أيضا إلقاء خطاب عشية الذكرى السنوية لبدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

بدوره ذكر منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، أنه من المقرر أن يلتقي بايدن في وارسو مع زعماء قمة "بوخارست للدول التسع" (بلغاريا والمجر ولاتفيا وليتوانيا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك وإستونيا).

وأشار كيربي، إلى أنه في إطار هذه الرحلة، يعتزم بايدن من بين أمور أخرى، مناقشة تعزيز احتواء روسيا الاتحادية، فضلا عن دور بولندا في توريد الأسلحة إلى أوكرانيا.

المصدر: تاس

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