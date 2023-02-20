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أول تعليق لزيلينسكي حول زيارة بايدن لكييف

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أول تعليق لزيلينسكي حول زيارة بايدن لكييف
بايدن وزيلينسكي
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أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف، واصفا إياها بأنها تعبير مهم عن دعم الأوكرانيين.

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وكتب زيلينسكي، في قناته على "تليغرام": "جوزيف بايدن، مرحبا بك في كييف! زيارتك هي تعبير مهم للغاية عن الدعم لجميع الأوكرانيين".

ووصل بايدن اليوم الاثنين إلى العاصمة الأوكرانية كييف في زيارة مفاجئة. ويأتي ذلك في خضم زيارته لبولندا في الذكرى السنوية الأولى لبدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

من جهته، أفاد البيت الأبيض بأن زيارة الرئيس الأمريكي إلى كييف تأكيد على التزام واشنطن بالسيادة الأوكرانية.

المصدر: RT

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