إنجامينا تشيد بالعلاقات الروسية التشادية وتعرب عن أملها في تعزيزها

أشاد وزير الخارجية التشادي، محمد صالح النظيف، بمستوى العلاقات بين تشاد وروسيا، وأعرب عن أمله في أن تسفر القمة الروسية الإفريقية الثانية، عن تعزيز هذه العلاقات.

وأكد النظيف، أن الرئيس التشادي، محمد إدريس ديبي، سيشارك في القمة الروسية الإفريقية الثانية، التي ستعقد في سان بطرسبورغ.

وأشار النظيف، إلى متانة العلاقات بين روسيا وتشاد، وتعاون البلدين في مختلف المجالات، الثقافية، والطلابية، و"مكافحة الإرهاب"، وكذلك القضية الليبية لارتباطها الوثيق بالقضية التشادية، وتأثيرها على دول الساحل الإفريقي".

وتطرق النظيف إلى ملف العقوبات الغربية ضد روسيا، مشيرا إلى تأثيرها على المواطنين التشاديين.

وأكد النظيف، على متانة العلاقات التي تربط روسيا بالعديد من الدول الإفريقية، في مختلف المجالات، وأبرزها المجالات العسكرية، والأمنية.

يشار إلى أن القمة الروسية الإفريقية الثانية ستعقد في مدينة سان بطرسبورغ، في شهر يوليو، وعقدت القمة الأولى في سوتشي عام 2019.

المصدر: سبوتنيك