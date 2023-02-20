السويد تعلن عقد مؤتمر دولي لدعم تركيا وسوريا في بروكسل

أعلن وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم عزم بلاده عقد مؤتمر دولي لدعم تركيا وسوريا بعد الزلزال المدمر في 16 مارس المقبل في بروكسل.

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وقال بيلستروم، في تصريحات صحفية قبيل انطلاق اجتماعات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "السويد تحشد جهودها لدعم تركيا وسوريا عبر التنسيق لمؤتمر دولي لجمع التبرعات في 16 مارس المقبل في بروكسل".

وأضاف: "نحن نفعل ذلك مع المفوضية الأوروبية، والهدف هو زيادة دعم إضافي لشعبي تركيا وسوريا".

وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا فجر الاثنين 6 فبراير الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.

وأسفر الزلزال عن مصرع 41020 شخصا في تركيا، وفق أحدث إحصاء صادر عن إدارة الكوارث والطوارئ في البلاد.

فيما أعلنت الحكومة السورية أن حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا بلغ 1414 وفاة و2357 مصابا.

المصدر: سبوتنيك