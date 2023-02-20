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بلينكن يؤكد التزام أمريكا بالوقوف إلى جانب تركيا ويشيد بدورها في دعم أوكرانيا

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بلينكن يؤكد التزام أمريكا بالوقوف إلى جانب تركيا ويشيد بدورها في دعم أوكرانيا
AP
وزير الخارجية الأمريكي برفقة نظيره التركي
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أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على أن الولايات المتحدة ملتزمة بتوفير الدعم لتركيا عقب الزلزال المدمر الذي هز جنوبي البلاد في 6 فبراير الجاري.

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بلينكن يتفقد المناطق المتضررة جراء الزلزال في تركيا
بلينكن يتفقد المناطق المتضررة جراء الزلزال في تركيا

وأشاد بلينكن خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، جمعه بنظيره التركي تشاووش أوغلو، بدور تركيا في دعم أوكرانيا في حربها مع روسيا.

وقال إن واشنطن تقف مع أنقرة في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة، مشيرا إلى أنه: "من المصلحة الوطنية والأمنية لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تحديث طائرات F16 الحالية لتركيا وتزويدها بطائرات جديدة".

وأوضح بلينكن أن الولايات المتحدة تدرك تماما المخاوف الأمنية المشروعة لتركيا بشأن حدودها الجنوبية، متعهدا بالعمل سويا عن كثب لمعالجتها.

من جهته، قال تشاووش أوغلو: "لا يمكننا شراء مقاتلات F16 وفق شروط تقييدية"، منوها إلى أن "تعاون الولايات المتحدة مع تنظيم بي كي كي/ واي بي جي بدعوى مكافحة داعش أمر غير صائب".

وأضاف: "تركيا لا تسمح من خلالها بخرق العقوبات الأوروبية والأمريكية المفروضة على روسيا".

وفي وقت سابق من اليوم، وصل بلينكن إلى قاعدة إنجرليك التركية حيث تتمركز القوات الأمريكية، قادما من ألمانيا. وتفقد وزير الخارجية الأمريكي برفقة نظيره التركي، مقاطعة هاتاي على متن المروحية، وهي أكثر المناطق تضررا جراء الزلزال.

وقالت مصادر دبلوماسية تركية إنه من المقرر أن يزور بلينكن مدينة الخيام في هاتاي، التي أقيمت للنازحين جراء الزلزال الذي أودى بحياة 44 ألف شخص على الأقل في تركيا وسوريا.

المصدر: الأناضول

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