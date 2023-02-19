بلينكن يتفقد المناطق المتضررة جراء الزلزال في تركيا

تفقد وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن برفقة نظيره التركي مولود جاووش أوغلو مقاطعة هاتاي على متن المروحية، وهي أكثر المناطق تضررا جراء زلزال 6 فبراير.

وقد وصل بلينكن إلى قاعدة إنجرليك التركية في وقت سابق من اليوم حيث تتمركز القوات الأمريكية، قادما من ألمانيا.

وقالت مصادر دبلوماسية تركية إنه من المقرر أن يزور بلينكن مدينة الخيام في هاتاي التي أقيمت للنازحين جراء الزلزال الذي أودى بحياة 44 ألف شخص على الأقل في تركيا وسوريا.

كما سيلتقي بلينكن بجنديين أمريكيين وأتراك بالإضافة إلى عائلات عسكرية تركية تضررت من الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر.

ومن المتوقع أن يلتقي بلينكن مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الاثنين لمناقشة مسائل انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو.

المصدر: AP