طهران ترفض اتهامها في الهجوم على سفينة إسرائيلية في بحر العرب

رفضت وزارة الخارجية الإيرانية الاتهام الإسرائيلي لطهران في الهجوم على سفينة إسرائيلية في بحر العرب.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني: "نرفض الاتهام بشدة. الكيان الصهيوني اعتاد على كيل الاتهامات"، مشددا على أن "إيران ملتزمة بأمن الملاحة الدولية وستواصل جهودها لتوفير الأمن في هذا المجال كما أدت دورا مميزا بهذا الخصوص".

وأشار إلى أن "الكيان الذي يخل بأمن سائر الدول، يعرض نفسه للخطر بصورة متقابلة... هذا الكيان خلال تاريخ تأسيسه أدى دورا في الإخلال بأمن المنطقة ولا يحق له اتهام الآخرين بهذا الصدد".

المصدر: RT