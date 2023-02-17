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"رويترز": سفينة واحدة على الأقل مملوكة لإسرائيل تعرضت لهجوم ببحر العرب في 10 فبراير (صورة)

"رويترز": سفينة واحدة على الأقل مملوكة لإسرائيل تعرضت لهجوم ببحر العرب في 10 فبراير (صورة)

أخبار العالم

AFP
صورة أرشيفية
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قال مصدر دفاعي إقليمي لوكالة "رويترز"، اليوم الجمعة، إن سفينة مملوكة لإسرائيل على الأقل تعرضت لهجوم ببحر العرب في 10 فبراير، "يفترض أن إيران نفذته".

وبحسب "رويترز"، فإن المصدر لم يدل بمزيد من التفاصيل.

وأفادت شركة الأمن البحري البريطانية "أمبري إنتليجنس" بأن ثلاث سفن تعرضت لهجوم بواسطة أنظمة جوية بدون طيار في بحر العرب، وقدرت أن طهران هي من شنت الهجوم.


ونقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مصدر إسرائيلي أن "الحرس الثوري الإيراني هاجم سفينة نفطية يملكها الملياردير الإسرائيلي إيال عوفر، بطائرات مسيرة انتحارية في الخليج".

المصدر: "رويترز" + RT

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