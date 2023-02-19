إيران ترد على التصريحات الأخيرة للرئيس الأذربيجاني علييف

أكد متحدث الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، أنه يفضل عدم إصدار أي أحكام مسبقة، أو تسييس الموضوع" في إشارة لتصريحات رئيس أذربيجان إلهام علييف الأخيرة بشأن حادثة سفارة بلاده لدى طهران.

واعتبر كنعاني في تصريح له اليوم الأحد، أن "الخطة الإعلامية المتمثّلة في اعتماد تحليلات غير حقوقية حول الحادث، لا يخدم سياق المتابعة القانونية والقضائية لهذا الملف".

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وأضاف: بناء على التصريحات السابقة والتالية للمسؤولين المعنيين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فقد جرى التأكيد على أن الملف يمرّ بمراحله القانونية حاليا، والجانب الذي تم الإعلان عنه، مبني على تصريحات صريحة للشخص الضارب، وبطبيعة الحال فإن الإجراءات متواصلة بهدف متابعة جميع أبعاد هذا الحادث المرير والنظر فيه بشكل دقيق ومهني".

وأردف كنعاني أنه سبق الإعلان أن إيران مستعدّة لتضع نتائج التحقيق في متناول الطرف الأذربيجاني، "ونحن على يقين بأنه يمكن في أجواء يسودها التعاون واتخاذ موقف بناء، الرد بشكل مناسب على كافة الاستفسارات التي تدور في أذهان المسؤولين لجمهورية أذربيجان."

المصدر: وكالة إرنا