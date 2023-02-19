مصدر يكشف لـRT حقيقة إصابة قائد الفيلق إسماعيل قاآني بغارات إسرائيل على سوريا

نفى مصدر مقرب من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الأنباء الواردة بشأن قائد الفيلق إسماعيل قاآني وتعرضه لأذى خلال الغارات الإسرائيلية على سوريا ليلة أمس السبت.

وفي تصريحات خاصة لـRT، أكد المصدر أن الخبر عار عن الصحة تماما "مليون%"، وأن المسؤول الإيراني لم يصب بأذى.

في حين أن المصدر لم يؤيد أو ينفي الأنباء المتداولة عن حضور قاآني في اجتماع مع قيادات من حركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، وتركه الموقع قبيل الهجوم".

وفي وقت سابق أفادت مصادر عسكرية سورية بأن "العدو الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا برشقات من الصورايخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في مدينة دمشق ومحيطها من ضمنها أحياء سكنية مأهولة بالمدنيين"، وأعلنت عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 15 آخرين في حصيلة أولية.

المصدر: RT