نائب إيطالي يناشد بضرورة عدم "ترك إفريقيا في أيدي الصين"

قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني إن وحدة الاتحاد الأوروبي أمر حاسم للعلاقات داخل الناتو ومع الدول الإفريقية، وسيكون من الخطأ ترك هذه القارة للصين.

وأضاف تاجاني في مؤتمر ميونيخ للأمن "ترك إفريقيا في أيدي الصين سيكون خطأ كبيرا بالنسبة لنا، وإفريقيا ذات أهمية رئيسية بالنسبة لنا".

ولفت تاجاني إلى أن العضوية في الاتحاد الأوروبي والعلاقات عبر الأطلسي هي أسس السياسة الخارجية لإيطاليا.

وقال تاجاني إن أولويات ضمان استقلال الاتحاد الأوروبي هي "الأمن والاستقرار والنمو".

وتابع قائلا: "الأمن يعني حماية حدودنا في الشرق والجنوب، بالنظر إلى مشكلة الهجرة غير الشرعية. لكن الأمن يعني أيضا الاستقرار في غرب البلقان، لأننا قريبون من هذه المنطقة الأوروبية، حيث يوجد العديد من الدول المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي. والأمن هو أيضا التزامنا بمكافحة الإرهاب داعش والقاعدة".

من جانب آخر، شدد تاجاني: "نحن بحاجة إلى الأمن الأوروبي إذا أردنا أن نكون أقوى داخل الناتو، وإذا أردنا حماية أنفسنا، فنحن بحاجة إلى زيادة الاستثمار في الدفاع الأوروبي".

المصدر: نوفوستي