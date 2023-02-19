 
مباشر

البرلمان التركي يمدد تعليق عمله حتى 28 فبراير الجاري

أخبار العالم

البرلمان التركي يمدد تعليق عمله حتى 28 فبراير الجاري
Gettyimages.ru
البرلمان التركي، أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/us99

أفاد نائب رئيس كتلة حزب العدالة والتنمية في تركيا مصطفى إيليتاش بأن نواب البرلمان قرروا تمديد تعليق عمل المجلس التشريعي حتى 28 فبراير الجاري بسبب الزلازل المدمرة.

إقرأ المزيد
تخصيص
تخصيص "فندق عائم" لاستقبال المتضررين من زلزال تركيا (صور)

وكتب إيليتاش في تغريدة على "تويتر": "نظرا لأن معظم النواب في منطقة الزلزال، قررت أحزاب البرلمان تمديد تعليق العمل حتى 28 فبراير الجاري".

وتم تعليق عمل البرلمان التركي في 6 فبراير الجاري. ويقوم العديد من النواب الأتراك بتنسيق تقديم المساعدات للمتضررين في الزلزال.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا