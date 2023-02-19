شقيقة الزعيم: صواريخنا غير موجهة إلى سيئول وليس لدينا رغبة في التعامل مع حثالة كوريا الجنوبية

قالت كيم يو جونغ شقيقة زعيم كوريا الشمالية نائبة رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري، إن الصواريخ الباليستية العابرة للقارات لكوريا الشمالية ليست موجهة ضد كوريا الجنوبية.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية عن كيم يو قولها: "بالنسبة للأغبياء، ألفت انتباهكم إلى أن صواريخنا الباليستية العابرة للقارات لن تستهدف سيئول أبدا، ومثل السابق ليس لدينا رغبة في التعامل مع حثالة كوريا الجنوبية".

وفي نفس السياق اتهمت شقيقة زعيم كوريا الشمالية، الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بالعمل على مفاقمة الوضع في المنطقة وهددت "بإجراءات ساحقة" ردا على كل خطوة عدائية ضد كوريا الشمالية.

هذا وأعلنت بيونغ يانغ اليوم الأحد، أنها أطلقت اليوم الماضي صاروخا عابرا للقرات وأن الصاروخ قطع 989 كيلومترا لمدة 4015 ثانية وسقط في المياه الدولية لبحر الشرق.

المصدر: نوفوستي