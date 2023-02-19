المواطنون الألمان يسخرون من بيربوك بشأن تصريحات "360 درجة" ويشككون في كفاءتها

علق مستخدمو "تويتر" الألمان، على تصريح وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، "تغير موسكو سياستها بمقدار 360 درجة"، معربين عن شكوكهم في كفاءة الوزيرة الذهنية.

وكتب المستخدم CandleInTheWi14 في منشور مع مقطع فيديو لخطاب بيربوك على "تويتر": "لا أجد الأمر مضحكا.. الغباء ليس فقط خطيرا للغاية، إنه أيضا استهزاء بالمواطنين.. إنه لأمر لا يصدق أن مثل هؤلاء الأشخاص في مناصب قيادية".

وأشارت anne_sc13 إلى أن "بوتين، وفقا لبيربوك، يسير على الطريق الصحيح، غباءها اللامحدود أصبح الآن أسطوريا".

وقالت تيفسا: "الجميع يرتكبون أخطاء.. ولكن مع تكرار ارتكاب أنالينا للأخطاء، أرى مشكلة.. يبدو أن السيدة ببساطة غبية للغاية بالنسبة لوظيفتها".

وسأل FreshDombledore: "تقديم: وزير الخارجية الألماني! المستشارة الاتحادية، إلى متى يمكن لهذه المرأة أن تلحق العار ببلدنا؟".

وسخر مستخدم باسم Nixwisser2: "إنه لأمر مدهش أن تجد هذه السيدة دائما طريقها إلى المنزل في المساء".

وقال JohannsenTh: "لقد طال انتظار اختبار ذكاء السياسيين.. المتطلبات لا يجب أن تكون عالية بشكل فلكي.. المتوسط ​​الجيد سيوفر الكثير من المتاعب".

بدورها، تساءلت جوانا كوتار، نائبة البوندستاغ غير الحزبية، عمن سيخبر بيربوك أن "360 درجة" هي دائرة، وتعود لنفس نقطة الانطلاق، وكتبت النائبة على موقع تويتر "هذا عار".

وفي وقت سابق، قالت بيربوك في حلقة نقاش في مؤتمر ميونخ للأمن، إنها تعتقد أن موسكو يمكن أن تتغير بمقدار "360 درجة"، وتجعل العالم بأسره سعيدا، مثل ألمانيا، من خلال الانتقال من الحياد إلى توريد الأسلحة إلى كييف.

ولم تأخذ الوزيرة في الحسبان أن الدوران "360 درجة" واستخدام هذا التعبير في الكلام، يعني دورانا كاملا والعودة إلى نفس النقطة الأولى.

المصدر: نوفوستي