زاخاروفا تعلق على تصريحات بيربوك بشأن "360 درجة"

علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك "360 درجة"، داعية إياها "لتعلم موضوع دراسي واحد على الأقل".

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك: "إذا لم تغير روسيا سياستها بمقدار 360 درجة، فلا سبيل لضمان أمن أوكرانيا على المدى الطويل، في ظل حكم بوتين".

وردت زاخاروفا عبر قناتها على "تيليغرام" قائلة: "إذا لم تتعلم وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك موضوعا دراسيا واحدا على الأقل، فلا توجد طريقة لضمان أمن ألمانيا على المدى الطويل في ظل حكمها.

كما علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، على تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية، بشأن تغير موسكو موقفها بمقدار "360 درجة"، قائلا من الممتع أن يحكم أوروبا مثل هؤلاء الجهلة.

وكتب مدفيديف على "تويتر": "من المضحك للغاية أن يدير هؤلاء الجهلة أوروبا، قالت أنالينا بيربوك إنها ستكون سعيدة إذا غيرت موسكو موقفها بمقدار 360 درجة، هذا يعني، تركها كما هي.. لا تتردي أيتها الخبيرة الهندسية، هذا ما سيكون سنتمسك بموقفنا".

المصدر: RT