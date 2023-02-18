بيلوسي: "نريد إمداد كييف بمقاتلات إف-16".. وآمل أن يتم تنفيذه"

دعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي (ممثلة الحزب الديمقراطي) يوم السبت لنقل مقاتلات إف-16 إلى أوكرانيا. وتقول:"وآمل أن يتم تنفيذه"

وأشارت بيلوسي في كلمتها أمام مؤتمر ميونخ الأمني، إلى أن المشرعين الأمريكيين خلال عام 2022، كانوا طوال الوقت يلبون طلبات أوكرانيا المتعلقة بالدعم العسكري.. والآن وفق بيلوسي: "نريد إمدادهم بمقاتلات إف-16".. "أنا أؤيد هذا تماما وآمل أن يتم تنفيذه".

وتابعت بيلوسي: "بالطبع، نريد تسليم هذه الطائرات، نريد نقل الطائرات المقاتلة. لم يتم اتخاذ قرار بعد، لكن هذه القضية ذات أهمية قصوى".

كما تحدثت عضو الكونغرس لصالح بدء تدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام إف 16" في أسرع وقت ممكن، لأن الأمر سيستغرق بعض الوقت".

في 17 فبراير، ذكرت صحيفة بوليتيكو أن مجموعة من خمسة أعضاء في الكونغرس، من بينهم ديمقراطيون وجمهوريون، بعثوا رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن تدعوه لتزويد أوكرانيا بمقاتلات إف - 16.

وخسرت بيلوسي، بعد الانتخابات النصفية للكونغرس الأمريكي، منصب رئيس مجلس النواب أمام الجمهوري كيفن مكارثي.

المصدر: تاس