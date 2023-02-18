قافلة مساعدات من الجالية اليمنية بسوريا وطائرات روسية وإمارتية لمنكوبي الزلزال

وصلت إلى محافظة اللاذقية السورية اليوم السبت قافلة مساعدات إغاثية قدمتها الجالية اليمنية بسوريا دعماً للمتضررين من الزلزال الذي ضرب البلاد مؤخرا، بحسبما ذكرته "الإخبارية السورية."

وفي السياق ذاته، أشارت "الإخبارية السورية" أيضا إلى وصول طائرة إماراتية هي الثانية اليوم السبت إلى مطار حلب الدولي وهي تحمل مساعدات إغاثية للمتضررين من الزلزال.

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كما وصلت أيضا طائرة مساعدات روسـية إلى مطار اللاذقية الدولي على متنها 37 طنا من المساعدات الإغاثية لمتضرري الزلزال.

وعلى مسار تعامل الحكومة السورية مع أضرار الزلزال، شدّد رئيس الحكومة حسين عرنوس على ضرورة إعداد قاعدة البيانات النهائية لأعداد المتضررين وحصر الأضرار بدقة تامة، ليصار إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، بما يسهم في التخفيف قدر الإمكان من آثار الكارثة وفق السيناريوهات التي سيتم اعتمادها بعد الدراسة والتقييم.

وكلّف المجلس في جلسته المنعقدة اليوم، وزارة الصحة بمتابعة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الأمراض في مراكز الإيواء، وأكد على تحديث احتياجات المناطق المنكوبة بشكل مستمر لتأمين الاستجابة السريعة للمتطلبات المعيشية والصحية للمتضررين، وطلب إعادة النظر بأولويات الإنفاق الاستثماري، وإعادة ترتيب الأولويات في إطار خطة العمل المنظمة للاستجابة لتداعيات الزلزال.

المصدر: سانا + الإخبارية السورية