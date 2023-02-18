الجيش الروسي يوزع 2.5 طن من المساعدات الطبية في حلب لضحايا الزلزال

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن قواتها في سوريا قدمت أكثر من 2.5 طن من الأدوية لمساعدة المستشفيات في مدينة حلب.

وقالت الوزارة في بيان: "قدمت القوات الروسية في الجمهورية العربية السورية أكثر من 2.5 طن من الأدوية لمساعدة المستشفيات في مدينة حلب".

وأشارت إلى أنه تم تقديم المساعدة الى المستشفى العسكري السوري ومستشفى الجامعة الحكومية، حيث "يتم علاج المواطنين المتضررين من الزلزال".

ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات، والثاني 7.6 درجات، بالإضافة إلى مئات الهزات الارتدادية العنيفة، مما خلف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين، ويعد هذا الزلزال من أقوى الزلازل في تاريخ تركيا وسوريا.

ومنذ اللحظات الأولى لوقوع الكارثة، أوعز وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، للقوات الروسية في سوريا، بتوجيه المساعدة لسلطات البلاد في التعامل مع تداعيات الزلزال.

كما أرسلت روسيا أكثر من 4.5 طن من المواد الغذائية من الأطعمة المعلبة والدقيق والمعكرونة وغيرها من المواد الغذائية الضرورية والمستلزمات الأساسية إلى سوريا.

وسارعت الوحدات التابعة للقوات الروسية في حميميم، وأفراد الشرطة العسكرية الروسية، في تقديم العون والمساعدة في إزالة الأنقاض والبحث عن ناجين وتقديم المعونات والمساعدات الإنسانية للمحتاجين في كافة المحافظات السورية المتضررة.

المصدر: سبوتنيك