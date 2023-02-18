بلينكن: واشنطن وحلفاؤها يسعون لضمان أمن أوكرانيا وجعلها بمكانة أقوى

صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، متحدثا في مؤتمر ميونخ للأمن، بأن الولايات المتحدة وحلفاؤها يناقشون الخطوات الممكنة لضمان أمن أوكرانيا على المدى الطويل.

وبحسب بلينكن، أظهرت الولايات المتحدة وحلفاؤها، من خلال "الدعم غير المسبوق"، التزاما قويا بالحفاظ على أمن أوكرانيا، وتابع "الكثير مما نقدمه الآن سيقطع شوطا طويلا في ضمان القدرات الدفاعية لأوكرانيا على المدى الطويل".

وأكد وزير الخارجية الأمريكي: "في الوقت نفسه، نفكر ونناقش بنشاط كبير الخطوات التي يمكننا اتخاذها، ليس فقط في الوقت الحالي، ولكن أيضا بمرور الوقت، لتزويد أوكرانيا بمكانة أقوى".

وبحسب بلينكن، فإن الولايات المتحدة وحلفاءها يؤيدون تحقيق "سلام دائم" في أوكرانيا.

وأضاف: "هذا يعني أنه يجب علينا بذل كل ما في وسعنا لمنع تكرار هذا الموقف من قبل روسيا في غضون عام أو خمس سنوات، وهذا يعني، من بين أمور أخرى، أن أوكرانيا لديها الوسائل لمنع العدوان، وإذا لزم الأمر التصدي له".

وبعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، زادت الدول الغربية من إمداد كييف بالأسلحة والمعدات العسكرية بمليارات الدولارات، وصرح الجانب الروسي مرارا وتكرارا، أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع.

المصدر: تاس