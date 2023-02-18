الشركات الروسية تساهم في حل أزمة البطالة المصرية وتوفر فرص عمل في مشروع محطة الضبعة النووية

كشفت وزارة العمل المصرية، عن توافر فرص للعمل، مع شركتي المقاولة الروسيتين، "تريست روسيم" و"نيكيمت أتوم ستوري"، في مشروع محطة الضبعة النووية.

وأوضحت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني، أن شركتي "تريست روسيم" و"نيكيمت أتوم ستوري"، تنقصهما الأيدي العاملة، في مشاريعهما الإنشائية في محطة الضبعة النووية، برواتب تقدر بـ 14 ألف جنيه مصري.

إقرأ المزيد

وأضافت الوزارة، أنه سيتم توفير أماكن إقامة للعمال، و3 وجبات يومية، والمواصلات من وإلى الموقع، إضافة إلى تأمين اجتماعي، وتأمين طبي خاص بالشركة، وتوفير مهام السلامة والصحة المهنية.

المصدر: RT