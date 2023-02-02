 
مباشر

صور تكشف الملامح المتوقعة لمحطة الضبعة النووية في مصر

مال وأعمال

صور تكشف الملامح المتوقعة لمحطة الضبعة النووية في مصر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uofb

كشفت صور نشرتها السفارة الروسية في مصر عن الملامح المتوقعة لمحطة الضبعة النووية بعد اكتمالها بمساعدة روسيا.

إقرأ المزيد
صور تكشف تقدما واضحا في بناء المفاعلات النووية المصرية
صور تكشف تقدما واضحا في بناء المفاعلات النووية المصرية

ويجري بناء المحطة النووية في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على سواحل البحر الأبيض المتوسط وتتألف من 4 وحدات لتوليد الطاقة مجهزة بمفاعلات الجيل الثالث + (في في إي أر 1200) بقوة 1200 ميغاوات.

في وقت سابق، في 31 أكتوبر 2022، أصدرت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية تصريحا لبناء وحدة الطاقة الثانية لمحطة الطاقة النووية بالضبعة، مما أتاح بدء العمل في صب الخرسانة.

 المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا