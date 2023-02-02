صور تكشف الملامح المتوقعة لمحطة الضبعة النووية في مصر

كشفت صور نشرتها السفارة الروسية في مصر عن الملامح المتوقعة لمحطة الضبعة النووية بعد اكتمالها بمساعدة روسيا.

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ويجري بناء المحطة النووية في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على سواحل البحر الأبيض المتوسط وتتألف من 4 وحدات لتوليد الطاقة مجهزة بمفاعلات الجيل الثالث + (في في إي أر 1200) بقوة 1200 ميغاوات.

في وقت سابق، في 31 أكتوبر 2022، أصدرت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية تصريحا لبناء وحدة الطاقة الثانية لمحطة الطاقة النووية بالضبعة، مما أتاح بدء العمل في صب الخرسانة.

المصدر: RT