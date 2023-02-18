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تركيا.. بعد مرور 12 يوما على الزلزال ولا يزال الأحياء يخرجون من تحت الأنقاض

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تركيا.. بعد مرور 12 يوما على الزلزال ولا يزال الأحياء يخرجون من تحت الأنقاض
Sputnik
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تمكنت فرق الإنقاذ التركية، من انتشال شخصين من تحت الأنقاض، في محافظة هاتاي، بعد مرور 12 يوما من الزلزال.

وأفادت قناة TRT Haber التركية، بأنه تم إنقاذ شخصين في محافظة هاتاي التركية بعد 296 ساعة على الزلزال المدمر الذي ضرب شمال سوريا، وجنوب تركيا.

وأضافت القناة، أن المعجزات ما زالت تحصل، فبعد مرور 12 يوما من وقوع الزلزال، تستمر فرق الإنقاذ في انتشال الأحياء من تحت الأنقاض.

وأشارت وكالة الأناضول، أنه تم إنقاذ 3 أشخاص، بينهم طفل، منذ بداية اليوم.

المصدر: نوفوستي

 

 

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