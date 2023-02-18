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إيران: مسار الدبلوماسية مفتوح ونحن جادون بشأن التفاوض

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إيران: مسار الدبلوماسية مفتوح ونحن جادون بشأن التفاوض
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اعتبر متحدث الخارجية الإيرانية أن اعتقاد مسؤولين أمريكيين وأوروبيين بإمكانية استئناف الاتفاق النووي يشير إلى أنه لا يزال مسار الدبلوماسية مفتوحا، منوها بأن طهران جادة بشأن التفاوض.

وقال ناصر كنعاني، اليوم السبت، إن "ما يسمع من مواقف المسؤولين الأوروبيين وحتى الأمريكيين، يشير إلى أنهم ما زالوا ينظرون إلى الاتفاق النووي على أنه اتفاق لحل الخلافات حول الملف النووي الإيراني"، وأضاف: "اعتقادهم باستئناف الاتفاق يبعث على الأمل، لا سيما أن إيران، كطرف في الاتفاق، جادة بشأن عملية الدبلوماسية والتفاوض".

وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، الموقع بين إيران من جهة والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق الذي قدمه الوسيط الأوروبي.

المصدر: سبوتنيك

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