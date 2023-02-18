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عمره 5000 عام.. حي تركي يقف صامدا أمام كل الزلازل: لم يسقط فيه حجر واحد! (صور)

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عمره 5000 عام.. حي تركي يقف صامدا أمام كل الزلازل: لم يسقط فيه حجر واحد! (صور)
حي تاريخي في ولاية ألازيغ، المدرج ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي، لم يتأثر بالزلازل التي ضربت جنوبي تركيا
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رغم أنه شهد العديد من الزلازل منذ تشييده، بقي حي "Harput" التاريخي في ولاية ألازيغ، المدرج ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي، صامدا أمام الزلازل التي ضربت جنوبي تركيا مؤخرا.

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ولم يسقط حجر واحد خلال السنوات الماضية في منطقة هاربوت، التي يبلغ عمرها 5000 عام في ألازيغ.

وفي عام 2020، هز زلزال بقوة 6.8 درجات محافظة ألازيغ التركية، لكن لم تحدث أي أضرار في الحي التاريخي، وفي 6 فبراير الجاري هز زلازل بقوة 7.7 درجات تلاه آخر بقوة 7.6 درجات كهرمان مرعش، ولم يؤثر أيضا على الحي.

ولم يحدث أي ضرر في المئذنة المنحنية وقلعة هاربوت وغيرها من النزل والحمامات والقصور التاريخية، والتي ثبت أنها أكثر انحناء من برج بيزا المائل.

وضربت مؤخرا زلازال عنيفة جنوب تركيا وشمال سوريا، أعقبتها مئات الهزات الارتدادية، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

عمره 5000 عام.. حي تركي يقف صامدا أمام كل الزلازل: لم يسقط فيه حجر واحد! (صور)
عمره 5000 عام.. حي تركي يقف صامدا أمام كل الزلازل: لم يسقط فيه حجر واحد! (صور)
عمره 5000 عام.. حي تركي يقف صامدا أمام كل الزلازل: لم يسقط فيه حجر واحد! (صور)
عمره 5000 عام.. حي تركي يقف صامدا أمام كل الزلازل: لم يسقط فيه حجر واحد! (صور)
عمره 5000 عام.. حي تركي يقف صامدا أمام كل الزلازل: لم يسقط فيه حجر واحد! (صور)
عمره 5000 عام.. حي تركي يقف صامدا أمام كل الزلازل: لم يسقط فيه حجر واحد! (صور)
عمره 5000 عام.. حي تركي يقف صامدا أمام كل الزلازل: لم يسقط فيه حجر واحد! (صور)
عمره 5000 عام.. حي تركي يقف صامدا أمام كل الزلازل: لم يسقط فيه حجر واحد! (صور)
عمره 5000 عام.. حي تركي يقف صامدا أمام كل الزلازل: لم يسقط فيه حجر واحد! (صور)
عمره 5000 عام.. حي تركي يقف صامدا أمام كل الزلازل: لم يسقط فيه حجر واحد! (صور)

المصدر: TRT 

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