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دون توضيح الأسباب.. فرنسا تتخذ قرارا بخصوص سفيرها لدى الجزائر

أخبار العالم

دون توضيح الأسباب.. فرنسا تتخذ قرارا بخصوص سفيرها لدى الجزائر
Legion-Media
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قررت الحكومة الفرنسية إنهاء مهام سفيرها بالجزائر، فرانسوا غويات، و إحالته إلى التقاعد بعد حوالي ثلاث سنوات من الخدمة في الجزائر.

ولم تذكر باريس، سبب شطب سفيرها لدى الجزائر من السلك الدبلوماسي.

ووفقا لمرسوم نشر في الجريدة الرسمية الفرنسية، الجمعة، وقعه وزير أوروبا والشؤون الخارجية في 10 فبراير 2023، يسمح لفرانسوا غويات الوزير المفوض المطالبة بحقوقه التقاعدية، بحدود العمر، اعتبارا من تاريخ 1 أغسطس 2023". 

وأضاف القرار، إنه "ابتداء من هذا التاريخ سيتم شطب فرانسوا غويات، من سلك الإطارات" الدبلوماسية. 

وأفادت رئاسة الجمهورية الجزائرية، في وقت سابق، أن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أمر باستدعاء سفير الجزائر لدى فرنسا بشكل فوري.

وأمر الرئيس تبون، باستدعاء السفير، سعيد موسي، للتشاور، وفق ما أورد بيان لرئاسة الجمهورية.

وأوضح البيان أن سببب استدعاء السفير جاء احتجاجا على "مشاركة دبلوماسيين وموظفين قنصليين ورجال أمن فرنسيين في تهريب رعية جزائرية بطريقة غير شرعية وغير رسمية يفترض حسب القضاء الجزائري تواجدها في الجزائر.

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المصدر: وكالات

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