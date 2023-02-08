الرئيس الجزائري يستدعي سفير بلاده لدى فرنسا بشكل فوري للتشاور
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ups2
أفادت رئاسة الجمهورية الجزائرية أن الرئيس عبد المجيد تبون أمر اليوم الأربعاء، باستدعاء سفير الجزائر لدى فرنسا بشكل فوري.
وأمر الرئيس تبون، باستدعاء السفير سعيد موسي، للتشاور، وفق ما أورد بيان لرئاسة الجمهورية.
وأوضح البيان أن سببب استدعاء السفير جاء احتجاجا على "مشاركة دبلوماسيين وموظفين قنصليين ورجال أمن فرنسيين في تهريب رعية جزائرية بطريقة غير شرعية وغير رسمية يفترض حسب القضاء الجزائري تواجدها في الجزائر".
يتبع..