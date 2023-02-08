 
مباشر

الرئيس الجزائري يستدعي سفير بلاده لدى فرنسا بشكل فوري للتشاور

أخبار العالم العربي

الرئيس الجزائري يستدعي سفير بلاده لدى فرنسا بشكل فوري للتشاور
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ups2

أفادت رئاسة الجمهورية الجزائرية أن الرئيس عبد المجيد تبون أمر اليوم الأربعاء، باستدعاء سفير الجزائر لدى فرنسا بشكل فوري.

وأمر الرئيس تبون، باستدعاء السفير  سعيد موسي، للتشاور، وفق ما أورد بيان لرئاسة الجمهورية.

وأوضح البيان أن سببب استدعاء السفير جاء احتجاجا على "مشاركة دبلوماسيين وموظفين قنصليين ورجال أمن فرنسيين في تهريب رعية جزائرية بطريقة غير شرعية وغير رسمية يفترض حسب القضاء الجزائري تواجدها في الجزائر".

يتبع..

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال غرب سوريا.. اليوم الثالث