أ ف ب: 7 قتلى بينهم 3 من "طالبان" الباكستانية في هجوم على مجمع للشرطة في كراتشي

أسفر هجوم شنته مجموعة انتحارية لحركة "طالبان" الباكستانية مساء اليوم الجمعة على مجمع للشرطة في كراتشي، عن 7 قتلى بينهم المهاجمون الثلاثة، وفق مصدر رسمي.

وأوضح المتحدث باسم حكومة ولاية السند مرتضى وهاب صديقي لوكالة "فرانس برس" قائلا: "قتل أربعة أشخاص في الهجوم هم شرطيان وحارس (شبه عسكري) وعامل صيانة".

وأضاف أن "العملية انتهت بمقتل الإرهابيين الثلاثة".

وجرى تبادل إطلاق نار كثيف مساء اليوم في مجمع كبير للشرطة في كراتشي، أكبر مدن باكستان وعاصمة البلاد الاقتصادية والمالية، في هجوم تبنته حركة "طالبان" الباكستانية، حيث هاجم مسلحون مجمعا يتضمن عدة مبان رسمية تابعة للشرطة إضافة الى وحدات سكنية لعناصر الشرطة وعائلاتهم.

وفي رسالة لوكالة "فرانس برس" عبر تطبيق "واتساب"، أعلن متحدث باسم حركة "طالبان" الباكستانية أن انتحاريين "هاجموا مقر شرطة كراتشي.

ويأتي الهجوم بعد أسابيع على عملية انتحارية استهدفت في 30 يناير مسجدا داخل المقر العام لشرطة بيشاور (شمال غرب)، وأسفرت عن مقتل 83 شرطيا وامرأة مدنية.

المصدر: "فرانس برس"