بايدن لن يلتقي مع زيلينسكي خلال زيارته إلى بولندا

أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أنه لا يوجد في جدول الرئيس الأمريكي جو بايدن لقاء فلاديمير زيلينسكي في إطار الزيارة المرتقبة إلى بولندا.

وقال كيربي في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: "في الوقت الحالي، الاجتماعات مع الرئيس زيلينسكي ليست على الجدول الزمني لهذه الزيارة".

هذا ويزور بايدن العاصمة البولندية وارسو في الأسبوع المقبل، حيث سيلقي خطابا ويلتقي بقادة من الجناح الشرقي لحلف الناتو.

المصدر: نوفوستي