ماكرون: الدول الغربية تخسر ثقة دول الجنوب في العالم بسبب ازدواجية المعايير

صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن الدول الغربية تفقد ثقة دول الجنوب العالمي بها بسبب "المعايير المزدوجة" من قبل الغرب ومثال على ذلك ضخ الدول الغربية أموالا أكثر لأوكرانيا.

وقال ماكرون خلال مؤتمر ميونخ للأمن، يوم الجمعة: "علينا أن نستعيد التوازن في النظام العالمي، لنجعله شاملا أكثر. وأنا قلق جدا إزاء فقداننا لثقة الجنوب العالمي".

وتابع: "سأكون صريحا، إن ذلك يحدث بسبب تصرفاتنا بالذات... لأنهم يعتقدون بأن العالم لا يوجد فيه توازن. وخلال فترة وباء فيروس كورونا، على الرغم من أننا عملنا كثيرا، كانت هناك بعض المعايير المزدوجة".

وأشار ماكرون إلى أن الكثير من الدول النامية لم تحصل على الموارد المالية الموعودة لتجاوز آثار الوباء والتعافي الاقتصادي. وأثر النزاع في أوكرانيا على ذلك أيضا، حيث تقدم الدول الغربية أموالا أكثر لأوكرانيا.

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واعتبر ماكرون أن الأولوية في العلاقات مع الجنوب العالمي تتمثل في "تعزيز التضامن"، ولهذا الغرض سيتم تنظيم مؤتمر في باريس في يونيو القادم، بمشاركة عدد من المنظمات الدولية الكبيرة وعدد من الدول.

وأضاف: "سنسعى للمساعدة في إصلاح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والإسراع به، وكذلك إعادة بناء النظام العالمي ليكون شاملا أكثر، وهذا يخص مجلس الأمن الدولي بين أمور أخرى".

واعتبر أن عدم التوازن في العلاقات الدولية ناجم عن "عدم التزام أحد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي بالقواعد".

المصدر: تاس