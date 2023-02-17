المستشار الألماني لا يشاطر زيلينسكي بنهاية مبكرة للصراع في أوكرانيا

صرح المستشار الألماني، أولاف شولتس، يوم الجمعة، في مؤتمر ميونخ للأمن، أنه لا يتوقع نهاية مبكرة للنزاع في أوكرانيا.

وقال المستشار الألماني، ردا على سؤال عما إذا كان يشارك الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، الرأي بإمكانية إنهاء الصراع في عام 2023، " أعتقد أنه من الحكمة الاستعداد لصراع طويل".

ودعا المستشار الألماني، مرة أخرى الحلفاء إلى مساعدة كييف قدر الحاجة.

وأكد الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، سابقا في مؤتمر ميونخ، أن الغربيين "يراقبون عن كثب" العلاقات الثنائية بين الصين وروسيا، مذكرا بتداعيات الصراع في أوكرانيا على الصعيد العالمي.

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المصدر: تاس