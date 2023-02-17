ستولتنبرغ: نراقب عن كثب العلاقات الصينية الروسية

أكد الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، في مؤتمر ميونيخ، أن الغربيين "يراقبون عن كثب" العلاقات الثنائية بين الصين وروسيا، مذكرا بتداعيات الحرب في أوكرانيا على الصعيد العالمي.

وقال: "نتابع عن كثب العلاقات المتنامية والمعززة بين الصين وروسيا، إنهما تعملان معا، وتجريان تدريبات معا، وتنظمان دوريات بحرية وجوية معا".

وأضاف على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن العالمي، "الحرب في أوكرانيا تظهر أن الأمن ليس إقليميا، الأمن عالمي".

ويحضر أكثر من 150 ممثلا حكوميا هذا المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام ويعقد كل عام في ميونيخ والمخصص لقضايا الأمن الدولي، ومن بين الحاضرين وزير الخارجية الصيني وانغ يي، ومن المقرر أن يتوجه إلى موسكو بعد جولة أوروبية.

وشدد ستولتنبرغ على أن "ما يحدث في أوروبا مهم لآسيا، وما يحدث في آسيا مهم لأوروبا".

وقال: "نحن نعلم أن بكين تتابع عن كثب الحرب في أوكرانيا، لأنه في حال انتصر الرئيس بوتين هناك، فسيؤثر ذلك على الحسابات والقرارات المتخذة في بكين".

وأضاف: "عندما يحصل تقارب بين القوى الاستبدادية وتعمل سويا بشكل أكبر، من المهم جدا أن يتضامن المؤمنون بالديموقراطية والحرية داخل الناتو ومع شركائنا في جميع أنحاء العالم".

والتقى وانغ يي، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا في باريس يوم الأربعاء.

وقال أحد مستشاري الرئيس الفرنسي، إن الفرنسيين "شجعوه" على "توجيه رسائل" حتى "تعود روسيا إلى طاولة المفاوضات" و"توقف القصف" على المدنيين.

المصدر: أ ف ب