العسكريون الروس في سوريا يتبرعون لنجدة المتضررين من الزلزال (صورة)

قدّم "مركز التنسيق الروسي" في سوريا مساعدات غذائية لأهالي مدينة الزبداني بريف دمشق والأسر المتضررة التي قدمت إليها بعد الزلزال من المحافظات المنكوبة.

وقال نائب رئيس "المركز" اللواء البحري أوليغ إيغوروف لوكالة "سانا"، إن هذه المساعدات عبارة عن تبرعات من العسكريين الروس في سوريا، مشيرا إلى أن جزءا منها تم إرساله أيضا إلى المحافظات المنكوبة جراء الزلزال.

يشار إلى أن التوزيع تم اليوم الجمعة في كنيسة "رقاد السيدة العذراء".

ولفت إيغوروف إلى أن روسيا وسوريا تتعرضان لحرب اقتصادية، وهي نوع أصعب من الحروب التقليدية، منوها بعمق العلاقات بين الشعبين الصديقين الروسي والسوري المحبين للسلام والعدالة.

من جانبه ثمّن الأرشمندريت إبراهيم داود كاهن الرعية في الزبداني وكنيسة "رقاد السيدة العذراء" وقوف روسيا إلى جانب سوريا خلال الحرب الإرهابية التي تتعرض لها، وما تقدمه اليوم أيضا من مساندة لمواجهة تداعيات كارثة الزلزال.

ولفت داود إلى أن أبناء الأسرة السورية الواحدة مسلمين ومسيحيين ورغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها بسبب الحصار الجائر المفروض على بلدهم كانوا يدا واحدة وتقاسموا لقمة العيش، ولبوا احتياجات الأهالي الذين تدمرت منازلهم بسبب الزلزال.

المصدر: سانا