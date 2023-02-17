الخارجية الروسية تستدعي السفير الهولندي

أعلنت الخارجية الروسية عن استدعاء السفير الهولندي في موسكو مؤخرا على خلفية محاولات سلطات بلاده تحميل روسيا مسؤولية تحطم طائرة ركاب ماليزية MH17 في دونباس عام 2014.

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في 16 فبراير، تم استدعاء السفير الهولندي في موسكو، هيلس أرنو بيشور بلو، إلى وزارة الخارجية الروسية. للمطالبة بوقف المحاولات التي تبذلها السلطات الهولندية لتحميل الاتحاد الروسي بشكل غير معقول مسؤولية تحطم طائرة الخطوط الجوية الماليزية MH17 في السماء. في دونباس في 17 يوليو 2014".

وأشار الجانب الروسي إلى الطبيعة المسيسة لعمل مجموعة التحقيق المشتركة (JIT) برئاسة مكتب المدعي العام الهولندي.

وأضافت الوزارة: "بيان الفريق بشأن تعليق التحقيق هو دليل آخر على أن التحقيق استنفد الحجج لدعم موقفه الاتهامي أحادي الجانب. وقد تم التأكيد على أن الجانب الروسي لا يعترف بنتائج التحقيق (غير الكاملة والمقتطع منها)".

كما لفتت الوزارة إلى أنه تم إبلاغ السفير الهولندي بالاعتراض على ممارسة سلطات البلاد لعرقلة عمل السفارة الروسية وأداء مهامها المباشرة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالعمل مع المؤسسات العامة والتاريخية والنصب التذكارية وغيرها، فضلا عن موقف بلاده من منح التأشيرات، والمطالبة بالتخلي عن لغة الإنذارات النهائية والعودة إلى مناقشة بناءة حول القضايا الخلافية الحالية.

المصدر: نوفوستي