الدفاعات الجوية الروسية تسقط مسيرة قرب محطة للكهرباء في القرم

أسقطت الدفاعات الجوية الروسية مسيرة أوكرانية صباح اليوم الجمعة، في منطقة محطة بالاكلافا لتوليد الكهرباء في سيفاستوبول، دون إصابات والمحطة الحرارية لتوليد الطاقة تعمل بشكل اعتيادي.

وقال حاكم مدينة سيفاستوبول في جمهورية القرم، ميخائيل رازفوجايف، "الأوكرانيون لا يتخلون عن محاولاتهم ضرب منشآت مهمة لسيفاستوبول. في وقت مبكر من صباح اليوم، أسقطت قوات الدفاع الجوي طائرة مسيرة بالقرب من محطة بالاكلافا الحرارية لتوليد الطاقة"، مشيرا إلى أن المحطة لم تتعرض لأي ضرر، وهي تعمل بشكل اعتيادي.

كما أسقطت الدفاعات أمس الخميس مسيرتين فوق البحر وعدة مسيرات أخرى فوق أراضي الجمهورية.

يذكر أنه منذ تموز من العام الماضي، تحاول الطائرات المسيرة الأوكرانية بشكل دوري، مهاجمة مدينة سيفاستوبول، كونها القاعدة البحرية العسكرية الرئيسية لأسطول البحر الأسود، بالإضافة إلى منشآت أخرى في شبه جزيرة القرم. وقد تعرض مقر قيادة أسطول البحر الأسود الروسي في المدينة ومنشآت الطاقة والمطارات العسكرية لهجوم، ولكن تمكنت وسائل الدفاع الجوي من إسقاط معظم الطائرات المسيرة.

المصدر: نوفوستي