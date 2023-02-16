الدفاعات الروسية تسقط مسيرتين أوكرانيتين فوق البحر في القرم

أفاد حاكم سيفاستوبل بأن الدفاعات الجوية الروسية تصدت قبل قليل لهجوم مسيرات أوكرانية وأسقطت اثنتين فوق البحر في شبه جزيرة القرم.

وأضاف حاكم مدينة سيفاستوبل، ميخائيل رازفوجيف، في منشور أن قوات الدفاع الجوي أسقطت طائرتين بدون طيار فوق البحر في سيفاستوبول صباح اليوم الخميس،: "مرة أخرى هجوم مسيرات أوكرانية.. أسقطت أنظمة دفاعتنا طائرتين بدون طيار فوق البحر. وتواصل قواتنا وأنظمة دفاعاتنا الجوية التصدي للهجوم".

ومنذ بداية عام 2023 شنت القوات الأوكرانية عدة هجمات بطائرات بدون طيار محاولة استهداف القرم، وسجل الهجوم الأعنف في الـ13 من يناير الماضي. حيث تم إسقاط ما لا يقل عن عشرة مسيرات أوكرانية في سيفاستوبول دون وقوع إصابات.

المصدر: نوفوستي