قال مصدر عسكري مطلع إنه خلال العملية الخاصة الروسية، فقدت كييف جميع الطيارين المتمرسين تقريبا.

وأضاف المصدر: "لقد تكبد العدو خسائر فادحة في مجال الطيران جميع الأشخاص ذوي الخبرة، على ما أعتقد، لم يتبق سوى الشباب. في مجال الطيران هناك حاجة إلى الخبرة للعمل بشكل طبيعي. فقط سحب عجلة القيادة لن ينجح. الخبرة تكتسب فقط مع مرور الوقت في عمليات عسكرية مختلفة".

ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير ما يلي: 385 مقاتلة أوكرانية، و209 مروحية، و 3152 مسيرة، و 404 أنظمة صواريخ مضادة للطائرات، و 7891 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و 1024 مركبة قتالية متعددة الإطلاق أنظمة الصواريخ، و4111 مدفعية ميدانية ومدافع هاون، بالإضافة إلى 8407 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.

المصدر: نوفوستي، RT