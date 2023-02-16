أ ف ب: حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا تتجاوز 41 ألف قتيل

أفادت وكالة "فرانس برس" بأن عدد ضحايا الزلزال الكارثي الذي ضرب تركيا وسوريا ارتفع إلى أكثر من 41 ألف قتيل اليوم الجمعة، مع تلاشي الآمال في العثور على ناجين.

ونقلت عن مسؤولين ومسعفين أن 38044 شخصا لقوا حتفهم في تركيا و3688 في سوريا جراء زلزال السادس من فبراير، لتصل الحصيلة الإجمالية المؤكدة إلى 41732.

ويوم الخميس، انتشل عناصر الإنقاذ الأتراك فتاة تبلغ 17 عاما وامرأة في العشرينيات من عمرها من تحت الأنقاض، بعد 11 يوما تقريبا من وقوع الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر.

في حين أوقفت تركيا عمليات الإنقاذ في بعض المناطق، وفعلت الحكومة في سوريا التي مزقتها الحرب الشيء نفسه في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.

جدير بالذكر أن الخسائر المسجلة في تركيا تجعل هذا الزلزال من أكثر الكوارث الطبيعية فتكا في تاريخها المعاصر.

المصدر: "فرانس برس"