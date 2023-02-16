تركيا.. رجال الإنقاذ انتشلوا ستة أشخاص أحياء من تحت الأنقاض (فيديو)

نجح عمال الإنقاذ من بشكيريا، الذين عملوا كفرق إنقاذ في تركيا، بإنقاذ ستة أشخاص على قيد الحياة من تحت الأنقاض.

وأعلن يوم الخميس، رئيس بشكيريا، راضي خابيروف، في قناته على "تيلغرام"، وقال: "بعد الانتهاء من مهمتهم، عاد متطوعونا في مجال الإنقاذ إلى منازلهم، وأثناء عملهم، أنقذوا ستة أشخاص، وانتشلوا 54 جثة من تحت الأنقاض".

وفي مقطع فيديو يظهر، خابيروف، الطريقة التي يحيون بها رجال الإنقاذ المتطوعين، في شوارع اسطنبول، معربين عن امتنانهم لهم على مساعدتهم.

وغادرت مجموعة عمال الإنقاذ المتطوعين من بشكيريا إلى تركيا في 9 فبراير.

وبحسب السلطات الإقليمية، خدم رجال الإنقاذ في إزالة الأنقاض في مدينة غازي عنتاب التركية وضواحيها.

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المصدر: تاس