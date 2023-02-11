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إنقاذ طفل بعد 128 ساعة على زلزال تركيا

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إنقاذ طفل بعد 128 ساعة على زلزال تركيا
AP
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تمكنت فرق البحث التركية من إنقاذ طفل بعد قضائه 128 ساعة تحت ركام منزله المدمر جراء الزلزال في ولاية هاطاي بلواء إسكندرونة.

وذكرت صحيفة "يني شفق" التركية أن الطفل أردا جان أوفون (13 عاما)، نقل إلى المستشفى بعد إجراء الإسعافات الأولية.

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كذلك تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال 4 أطفال وهم أحياء في ولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا، في اليوم السادس للزلزال.

وأوضحت الصحيفة أن فرق الإنقاذ أخرجت الأشخاص الأربعة وهم مصابون من تحت الأنقاض، وتم نقلهم بسيارات إسعاف إلى المشفى.

المصدر: "يني شفق"

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