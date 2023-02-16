إسرائيل تعلن وقوفها إلى جانب أوكرانيا ضد روسيا

أبلغ وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن "إسرائيل تقف إلى جانب أوكرانيا وستواصل مساعدة كييف" في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

كما أكد كوهين خلال لقاء عقده مع زيلينسكي في كييف الخميس أن إسرائيل ستدعم القرار الأوكراني المتوقع طرحه الأسبوع المقبل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأن السفارة الإسرائيلية لدى كييف ستعود إلى العمل المستمر لأول مرة منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي: "لقد انتهيت لتوي من لقاء هام وجيد مع الرئيس زيلينسكي، وأكدت له أن إسرائيل تدعم بوضوح سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها".

من جهة اخرى، قال كوهين أنه بحث مع زيلينسكي مسألة "التهديدات" الإيرانية. وقال: "وجه إيران الشرير مكشوف أيضًا في أوكرانيا. يجب أن نتعاون ضد التهديد الإيراني على الساحة الدولية".

وبحث الطرفان في اجتماعهما "التحركات الإيرانية المدمرة في أوكرانيا" وناقشا التعاون ضد "الأنشطة الإرهابية الإيرانية" على الساحة الدولية.

وأضاف:"اتفقنا على أن أنشطة إيران التخريبية والإرهابية في أوكرانيا تستحق الإدانة، وأن المجتمع الدولي يجب عليه اتخاذ خطوات بأقسى الطرق، لردع طهران".

وأكد كوهين: "ستكون إسرائيل شريكا في إعادة إعمار أوكرانيا".

المصدر: RT