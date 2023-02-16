وزير الخارجية الإسرائيلي يلتقي نظيره الأوكراني في كييف

أعرب وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، خلال زيارته إلى كييف، عن تضامنه العميق باسم الحكومة والشعب الإسرائيلي مع أوكرانيا، مؤكدا استمرار دعم بلاده للشعب الأوكراني.

وقال كوهين: "زرت بوتشا هذا الصباح، وما زالت الصور المأساوية محفورة في قلبي، تقف إسرائيل بحزم ضد قتل المدنيين الأبرياء.. في وقت لاحق من هذا الصباح، كان لدينا حفل خاص في بابي يار، وهو موقع مقدس في تاريخنا المشترك.. من الأساسي لنا جميعا أن نتذكر رعب الهولوكوست"، مضيفا، "زيارتي هنا في كييف اليوم هي شهادة أخرى على دعمنا المستمر للشعب الأوكراني".

وأضاف: "من الناحية الشخصية، كوزير خارجية دولة إسرائيل وممثل للشعب الإسرائيلي، فإن هذه الزيارة مهمة بقدر ما هي عاطفية، إن إسرائيل، كما ذكر في الماضي، تتضامن بقوة مع شعب أوكرانيا وتظل ملتزمة بسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية".

وأشار كوهين، إلى أنه أطلع وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، على أن إسرائيل ستدعم مبادرة السلام الأوكرانية في الأمم المتحدة الأسبوع المقبل.

وذكر الوزير الإسرائيلي، بالمساعدات الإنسانية التي قدمتها إسرائيل العام الماضي لأوكرانيا، "بما في ذلك نشر مستشفانا الميداني، النجم الساطع، الذي عالج أكثر من 7 آلاف مصاب، كما استقبلنا وعالجنا مئات المرضى والجرحى الأوكرانيين في مستشفياتنا".

وأضاف: "شاركنا تجربتنا من خلال ماشاف، (الوكالة الإسرائيلية للتعاون الدولي)، التي توفر التدريب لآلاف المهنيين الأوكرانيين في مجالات إدارة الطوارئ بالإضافة إلى التعامل مع الرعاية الاجتماعية وما بعد الصدمات".

وأكد كوهين: "أنا فخور بالوقوف إلى جانب أوكرانيا في مواجهة هذه الأوقات الصعبة، وإسرائيل ملتزمة بمواصلة الدعم في الأشهر والسنوات المقبلة، سوف ندعم ونساعد في الموافقة على ما يصل إلى 200 مليون دولار لمشاريع إسرائيلية في مجال الرعاية الصحية والبنية التحتية المدنية في أوكرانيا".

وأعلن الوزير الإسرائيلي، عن خطط بلاده لمساعدة أوكرانيا في تطوير نظام إنذار مبكر ذكي.

وقال: "من دواعي سروري أن أبلغكم بأننا سنساعد أوكرانيا بتطوير نظام إنذار مبكر ذكي، كما أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشارك الوزير كوليبا، في التنديد بالأنشطة التخريبية لإيران التي امتدت إلى أوكرانيا مؤخرا، مما تسبب في الإرهاب والفوضى وقتل الأبرياء، هذا تذكير آخر بحقيقة أن إيران لا تشكل تهديدا على هذا البلد فحسب، بل على أوروبا بأسرها".

وشدد كوهين، على أنه "يجب أن نرسل جميعا رسالة واضحة من هنا، يجب وقف الأنشطة الإرهابية الإيرانية!".

واختتم الوزير الإسرائيلي قائلا: "نحن نقف مع أصدقائنا الأوكرانيين في الدعوة إلى رد موحد على هذا التهديد المتبادل للإرهاب الإيراني وسنعمل معا على جميع المستويات وعلى كل منصة دولية من أجل ضمان سلامة وأمن منطقتنا".

المصدر: RT