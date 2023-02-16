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بعد 248 ساعة تحت الأنقاض.. فرحة عارمة غداة انتشال مراهقة حية في كهرمان مرعش (صور)

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بعد 248 ساعة تحت الأنقاض.. فرحة عارمة غداة انتشال مراهقة حية في كهرمان مرعش (صور)
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نجحت فرق البحث في إنقاذ فتاة تبلغ من العمر 17 عاما من تحت الأنقاض في كهرمان مرعش بعد مرور 248 ساعة على زلزال تركيا المدمر.

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إدارة الكوارث والطوارئ التركية: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 36187 قتيلا
إدارة الكوارث والطوارئ التركية: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 36187 قتيلا

وفجر 6 فبراير الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الخميس، إن حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي البلاد بلغت 36187 قتيلا، وهي حصيلة غير نهائية.

وأكدت الإدارة إجلاء أكثر من 216 ألف شخص من المناطق المنكوبة. فيما أعلنت السلطات التركية عن اعتقال عشرات المقاولين، خلال محاولاتهم الهروب إلى خارج البلاد في الأيام الأخيرة الماضية.

بعد 248 ساعة تحت الأنقاض.. فرحة عارمة غداة انتشال مراهقة حية في كهرمان مرعش (صور)
بعد 248 ساعة تحت الأنقاض.. فرحة عارمة غداة انتشال مراهقة حية في كهرمان مرعش (صور)
بعد 248 ساعة تحت الأنقاض.. فرحة عارمة غداة انتشال مراهقة حية في كهرمان مرعش (صور)
بعد 248 ساعة تحت الأنقاض.. فرحة عارمة غداة انتشال مراهقة حية في كهرمان مرعش (صور)

المصدر: RT

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